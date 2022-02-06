警方巡邏經過台灣大道5段與東海街口時，見1名男子因車輛拋錨而站在車旁，連忙協助聯繫拖吊業者，並於現場協助交管，避免衍生事故。(警方提供)

台中市政府警察局第六分局協和派出所警員，日前巡邏經過台灣大道5段與東海街口時，見1名男子因車輛拋錨而站在車旁，員警見當時天色已晚恐有危險，連忙協助聯繫拖吊業者，並於現場協助交管，避免衍生事故。

警方指出，協和派出所警員徐家洋、張子明，日前巡邏行經台灣大道5段與東海街口時，突見1輛黑色賓士轎車突兀的停放在快車道正中間，就在警方下車查看時，黃姓男子(43年次)匆忙從車輛前方跑向員警，其表示車輛不知怎的突然熄火，且再也無法發動。

警方表示，員警聽聞後考量當時天色昏暗且車輛為黑色恐生危害，連忙擺設交通錐協助交管，並協助黃男聯繫拖吊業者，黃男相當感謝警方的及時協助。

警方強調，台中市警方在111年度加強重要節日安全維護工作期間，除維護治安外，也持續加強為民服務工作。警方並提醒民眾若過年期間須駕駛車輛出遠門，務必加強檢查五油三水及車胎等狀況是否良好，避免因車輛問題致生危害。