開租賃車迴轉自撞 車輛開上分隔島 14:282022/02/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 38歲許姓女子10日下午3時許，駕駛租賃車行經新北市中和區景平路、成功路口，許女迴轉後卻不慎自撞分隔島。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 38歲許姓女子10日下午3時許，駕駛租賃車行經新北市中和區景平路、成功路口，許女迴轉後卻不慎自撞分隔島。（翻攝畫面） 38歲許姓女子10日下午3時許，駕駛租賃車行經新北市中和區景平路、成功路口，許女迴轉後卻不慎自撞分隔島。（翻攝畫面） 開租賃車迴轉自撞 車輛開上分隔島 訂閱影音： 中時新聞網 38歲許姓女子10日下午3時許，駕駛租賃車行經新北市中和區景平路、成功路口，許女迴轉後卻不慎自撞分隔島，車輛開上分隔島後才停止，中和警分局警員獲報到場，許女酒測值為零，所幸未有人員傷亡，詳細車禍原因待進一步釐清。 桃園醉男沒開燈自撞路邊車輛還肇逃 警上門抓人下場慘 外送員紅燈牽車過馬路 遭開單嗆「沒用爛警察」下場更慘 #迴轉 #車輛 #開上 #分隔島 #許女 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大年初一南下墾丁路段湧入1萬6千餘輛車次 警方預估下午2時後車漸少 11:462022/02/01 生活 統聯司機「開錯路」太緊張直衝分隔島 紅綠燈也撞歪 2乘客受傷 15:522022/02/05 社會 桃園男進超商沒熄火車子轉眼間被開走 警方4小時內逮捕竊嫌 17:472022/02/06 社會 4名日籍官員赴南庄露營車輛沒電受困 蓬萊警助脫困 14:132022/02/04 社會 台中廂型車駕駛剎不住 整排停等紅燈車輛衰遭撞釀4傷 19:592022/02/06 社會 疑天雨路滑失控 轎車自撞電桿成廢鐵2男送醫 14:532022/02/08 社會 桃園男買完年貨找不到車以為被偷 警調電眼發現只是健忘 09:472022/02/04 社會 72歲老婦轉彎暴衝停車場 10秒連撞9車 民宅內車也遭殃 13:372022/02/10 社會 東京恐降雪 首都高擬預防性封閉避免車輛受困 19:022022/02/08 國際 男子心情不好踹車門砸破車窗 只因路過車輛放音樂 12:102022/02/02 社會 賓士駕駛誤信導航「硬上」分隔島 網譏太猴急：發情了嗎 11:262022/02/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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