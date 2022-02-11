38歲許姓女子10日下午3時許，駕駛租賃車行經新北市中和區景平路、成功路口，許女迴轉後卻不慎自撞分隔島。（翻攝畫面）

38歲許姓女子10日下午3時許，駕駛租賃車行經新北市中和區景平路、成功路口，許女迴轉後卻不慎自撞分隔島。（翻攝畫面）

開租賃車迴轉自撞 車輛開上分隔島

38歲許姓女子10日下午3時許，駕駛租賃車行經新北市中和區景平路、成功路口，許女迴轉後卻不慎自撞分隔島，車輛開上分隔島後才停止，中和警分局警員獲報到場，許女酒測值為零，所幸未有人員傷亡，詳細車禍原因待進一步釐清。