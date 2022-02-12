後方車輛怕爆 小貨車滿載布匹歪斜到快hold不住

也太歪斜了吧！這樣開車真的不會翻車嗎？彰化縣伸港鄉美港公路與七嘉路路段，12日上午10點多，有輛小貨車後車斗滿載布匹，卻疑似未正確固定好，行經彎道時整疊布往車輛左側傾斜，看得後方駕駛膽戰心驚，紛紛減速閃避，並通報警方。

根據後方車輛駕駛人分享到社群「彰化踢爆網」的行車紀錄器畫面，前方小貨車車斗上滿載數十捲布匹，層層疊疊後高出半個車頭高度，卻僅以兩條麻繩交叉綁住，卻未固定綁牢，車輛在彎道時，整捆布匹滑向左側，整輛車嚴重傾斜、看來搖搖欲墜，讓後方駕駛心驚膽戰；影片在社群間傳開，引發網友熱烈討論。

警方表示，獲報後循線找到小貨車車主，車主強調不知情，一早把車借給朋友使用；車主友人林男則坦承確實駕駛該輛小貨車載運布料，從線西鄉出發後，經建國路、美港公路、彰新路到線東路，布料也已卸貨，車程僅約5公里。

由於警方找到小貨車時，無法確認是否有超載，但小貨車行駛時嚴重傾斜，明顯未將運載物品捆綁牢靠，因此依《道路交通管理處罰條例》開罰，罰款3000元以上、1萬8000元以下。