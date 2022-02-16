因爆發COVID-19疫情，額溫槍大缺貨，紀男向吳男購買總價上百萬元額溫槍，質疑買到假貨引發糾紛，他在2020年4月間開車載蔡姓友人尾隨追撞吳男駕駛車輛，趁他下車察看時，當場毆打、強載吳男等到清水區談判，要求賠償160萬元，並簽下本票，限制行動2小時，台中地院依傷害罪判紀男兩人各徒刑8月、7月，仍可上訴。

紀男在2020年4月上旬向楊男及吳男採購總額110萬元的額溫槍，紀男認為交貨的額溫槍有瑕疵是假貨，而引發買賣糾紛。紀男探聽到吳男兩人到中市1家藝品店看骨董，在4月17日下午開車載蔡男等人到場等候，發現吳男開車載楊男離開後，一路尾隨在後，並自後方追撞吳車2次。

吳男下車探查時，紀男及蔡男等人下車理論，雙方發生拉扯，導致吳男額頭血腫、手臂及大腿等多處挫傷瘀血，並將吳男及楊男強推上車，載到清水區談判，紀男要求吳男兩人要歸還貨款，加上關稅及運費，要求償還160萬元，並要求兩人簽下同額本票後，才載返車禍現場。

路人因追撞車禍而報警，警方循線連繫吳男等人追出案情。紀男及蔡男均否認涉嫌傷害等犯行，台中地院法官依傷害罪各判紀男及蔡男各8月及7月徒刑。