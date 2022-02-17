男子吳俊興2016年開車撞傷胡姓機車騎士，他未下車處理開車逃逸，2017年吳男被依肇事致人傷害逃逸罪判刑8月定讞，他聲請釋憲後，2019年大法官作成釋字777號部分違憲解釋，檢察總長幫他提非常上訴，台灣高等法院更一審考量他與被害人和解改判6月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，吳男在2016年4月17日上午駕駛小貨車沿新北市泰山區中港西路往明志路、新生路方向行駛，行經明志路二段時，因疏未注意保持安全間隔，即貿然超越前方由胡所騎乘之機車並駛入原行路線，兩車因而發生碰撞，致胡人車倒地受傷，吳未下車處理或為任何救護及處置，隨即駕車離開現場而逃逸。

高院更一審考量吳男坦承犯行，且案發後與被害人達成和解，坦承犯行、深表悔意，犯後態度良好，且被害人所受傷勢尚輕，判處有期徒刑6月，可易科罰金，且他經此長達近6年之偵審程序及科刑之教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，諭知緩刑2年宣告。