新北市汐止區吳姓男子因前家暴胡姓前女友，遭索討50萬醫藥費，不滿對方嗆「不給錢就找你媽要」，憤而持家中生魚片刀刺入到場助陣的林姓男子心臟致死，刺傷陳男、彭男，士林地院審結，依殺人罪判處無期徒刑，另外2個殺人未遂各判6年、8年徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

吳男因施用安非他命類毒品，引發精神病症及思覺失調症，常有情緒波動，2021年2月間打斷胡女鼻樑，胡女2月22日找來陳等3人到場助陣，不滿只有5000元和解金，要求更多賠償，吳男堅持不給，聽到說胡女要向其母親索討，情緒失控，持生魚片刀朝林男揮砍。

彭男拿椅子擋在中間、林則拿酒瓶、鍋子丟向吳男，吳步步逼近林，朝左胸刺擊1刀，刺入深度7.5公分以上，林因失血過多體力不支，倒臥在地上，救護人員到場時已經死亡。

判決指出，吳男與到場助陣的3人並無深仇大恨，死者林男到場幫忙談判和解，提議寫和解書，而吳男認為已經和解過了，不願再寫，並非吳男主動挑起事端，卻因胡女要找其母親要錢，失控臨時萌生殺人犯意，最終鑄下大錯，但因行兇後對胡女說「趕快將林帶走，不然他要死了」等語，顯示並非毫無救贖之可能，尚無剝奪其生命與社會永久隔離之必要，依法判處應執行無期徒刑。