蔡姓通緝犯被壓制在地。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市一名蔡姓通緝犯，在前鎮區修文街遭到警方圍捕時，拉扯過程中大喊疑因換氣不順，說自己身體不適，警方趕緊通報，經救護人員到場將蔡男送醫急救後無大礙，出院後依法解送歸案。

前鎮警分局草衙所員警27日13時許，執行查緝毒品巡邏勤務時，發現一名男子騎乘一輛重機車形跡可疑，經警用電腦一查發現車主是有多項前科的吳姓男子，但吳男已經入獄服刑中。

警方隨即尾隨該車，這名騎車男子神情緊張，進入修文街社區大樓後，迅速關門上樓，經過2小時的等候埋伏，看到該名男子下樓出門，員警立即上前表明身分並予以盤查，發現騎車的是40歲的蔡姓男子，與車主吳男是朋友關係，再查出他去年10月及12月因強盜案及毒品案遭通緝，準備將人上銬逮捕，這時蔡嫌為了脫逃，開始和2名員警在地上扭打，過程中他不斷吶喊大叫，一度換氣不順，說自己頭暈不舒服，警方立即聯絡119送醫救治。

蔡姓嫌犯經醫院治療中後無大礙出院，後續被帶回派出所後，依法解送歸案。

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