北市士林區一名婦人去年4月間領養米克斯犬「乖乖」，隔天原飼主反悔想要回來，但領養人不同意，去年4月20日，原飼主尾隨領養人到天母東路43巷，想從領養人手上搶回狗鍊，雙方口角後員警到場，原飼主竟解開「乖乖」的項圈，讓犬隻逃逸，士林地檢署偵結，認原飼主妨害領養人遛犬之權利，依妨害自由罪起訴原飼主。

蘇姓原飼主，去年4月19日將混種犬「乖乖」交給領養人，隔天後悔，向領養人商討返還未果，隔天下午4時許尾隨領養人到案發地點，衝上前拉扯領養人的手，以及手上的狗鍊，想要牽走「乖乖」，但領養人堅持已經認養，不願將「乖乖」還給蘇女。

經員警到場制止，蘇女竟然突然解開犬隻的項圈，讓「乖乖」逃逸，氣得蘇女控告妨害自由。檢察官調查，「乖乖」逃脫以後，再也沒有尋獲，而且原飼主將犬隻交給蘇女，已移轉所有權，解開犬隻脖子上的項圈，已妨害領養人遛犬的權利，依法起訴蘇女。