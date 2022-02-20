五堅情昨晚在高雄巨蛋舉辦五堅情Moon Landing月面著陸高雄巨蛋演唱會。（滾石唱片提供）

五堅情演唱會後，在陳零九投資的餐廳慶功。（滾石唱片提供）

五堅情演唱會後，在陳零九投資的餐廳舉辦慶功宴。（滾石唱片提供）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）與婁峻碩組成的人氣團體「五堅情」，19日在高雄巨蛋的演唱會成功落幕，乘勝追擊宣布8月6日再戰台北小巨蛋。5人演唱會尾聲哭成一團，小賴率先淚崩，會後他爆料「第2個是零九，他像是小妾般偷偷躲在舞台邊擦淚」，陳零九則說「有捨不得結束的感覺」，希望之後有更多場巡演接起來。

陳零九坦言自己滿常哭，在台上有6、7個哭點，只好一直閃避大家的眼神，也回想起以前當街頭藝人表演的畫面，如今終成攻蛋成功。小賴抱怨他之前慶功宴都不渴酒，陳零九自爆21歲時曾喝醉全裸，他說，當時在快速道路上被激「你敢不敢全裸」，他就當場扒開衣服。

邱鋒澤是五人中最ㄍ一ㄥ的人，他硬是強忍淚水，他說，這次像是一場情緒管理演唱會，不能太嗨，要放鬆，又不能哭，「我釋放的話就沒辦法讓這個秀繼續，我會希望完整唱好。」表示唱完就要把舞台拆了，很不捨，想多唱幾晚。

婁峻碩坦言唱第一首歌時看到爸媽坐在台下就想哭，忍到尾聲才掉淚，直言五堅情經歷了滿多奇奇怪怪的事情，是奇怪的團體，是團員讓他知道，「有你們，我們才能達成不可能的事情」。小賴哭最慘，他感性對團員說「很開心在演藝路上遇你們4個，今天是一體的、一條心，之前像五體啊！今天是合在一起的。」

五堅情成軍兩年多，成功攻蛋邁向新的里程碑，昨晚他們在「流行45轉」演唱會「五字頭」的歌曲獲好評，邱鋒澤感謝5566站台力挺，「他們是天團，很平易近人，給我們很多建議，很照顧我們。」被問到下一站台北場會邀請五月天嗎？邱鋒澤大呼：「Oh My GOD，有可能嗎？」表示會盡力。五堅情8／6台北小巨蛋演唱會，預計將在3／6拓元售票系統開賣。