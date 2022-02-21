新冠肺炎肆虐全球已2年，仍持續延燒，不少國家選擇與之共存，解除多數限制，但對抗新冠顯然沒那麼簡單，西洋小天王小賈斯汀(Justin Bieber)近期風光開啟「Justice World Tour」世界巡迴演唱會，結果才唱一場就急喊卡，他也認了確診新冠肺炎，緊接著的場次只能延期，對此感到相當沮喪。

終於舉辦巡迴演唱會的小賈出師不利，原本昨天(2/20)就要登上賭城「T-Mobile」巨蛋開唱，但卻在當天一早於推特貼出公告，證實因新冠確診的關係，只能緊急取消演出，小賈雖然沮喪「心情低落」，但始終將團隊與歌迷們的健康安全擺在第一位，因此只能無奈停下腳步，該場次將延後到6月28日，已購票的粉絲可選擇延期或是退票處理。

小賈團隊在官網宣布這個沮喪的消息，緊急宣布下一場延期到6月。(翻攝自Justice Tour Updates推特)

據外媒報導，小賈斯汀確診一事，原本主辦單位想做的處理方式，是在官網仿照「愛黛兒模式」宣布，也就是推說是工作人員確診，考量安全所以延期，但這個做法很快就被TMZ、紐約郵報娛樂版Page Six等媒體打臉，報導指出是小賈本人檢測出陽性反應無誤。

事後，小賈已親自跟《時人》雜誌證實是自己確診新冠肺炎，雖然狀況還OK，但仍得保護眾人，所以做出不得不的決定，事實上，小賈睽違5年才開場，這次的「The Justice World Tour」世界巡迴演唱會，上周五(2/18)在聖地牙哥開始了首站巡迴，結果相當成功，後續預計到20個國家演出，沒想到仍是躲不過新冠攪局，據悉，在聖地牙哥演出時，他的老婆海莉鮑德溫有到場支持，很多人擔心夫妻倆的健康，但目前還未有任何報導提及海莉是否確診。