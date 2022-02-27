香港商務及經濟發展局發言人今（27日）表示，由局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組，在過去一星期已迅速將大陸供應的醫療物資，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥、保護裝備、醫療用品，分發予前線人員，以及接受治療和有需要人士使用。此外，大陸國家衛健委已成立約9000人的採樣隊，隨時赴港支援。

據了解，截至今日，香港「醫療物資保障工作小組」已接收約1400萬個快篩包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中約700萬個測試包已透過相關部門向指定高風險及特定群組派發，例如安養院及殘疾人士院舍員工及院友、醫護人員、清潔工人、跨境貨車司機等。

另外，該工作小組已接收約1100萬個N95及KN95口罩，該批口罩主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，已將其中約50萬個口罩分發予香港衛生署及紀律部隊前線人員使用。

此外，大陸國家衛健委醫政醫管局副局長李大川表示，對於香港檢測容量不足，大陸已經準備好充足的檢測人手赴港協助，準備大約9000人採樣支援隊伍，可以隨時根據港府的需要，派到香港幫助工作。他稱，若港府要求，同樣可以將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量達到120至150萬次，遠高於香港每日最多30萬次。