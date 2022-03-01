俄烏衝突牽動全球局勢，我外交部今（1）早表示已於2月28日進行援贈醫療物資，共有約27噸的藥品及醫療器材飛往德國法蘭克福，並將透過適當路線與管道轉交烏方運用，不過有網友持反對意見，質疑「連辦事處都不給設立，援助幹嘛？」

外交部表示，已於2月28日晚間進行對烏克蘭的人道援贈醫療物資啟運儀式，透露該批醫療物資包括藥品及醫療器材共約27噸，並委由華航於28日晚間11時50分自桃園國際機場啟飛運往德國法蘭克福，隨後將經由適當路線與管道轉交烏方運用。

外交部強調，俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動已造成超過30萬烏克蘭難民逃離國境，若戰事延續還將有1800萬人需要人道援助，中華民國台灣作為國際社會民主陣營的成員，基於人道主義考量，及時提供烏克蘭所亟需的醫療救援物資。

消息曝光後引起討論，大部分網友都認為此次捐助醫療用品，對當地人來說相當實用，且又不會太激進，讓俄羅斯感覺不滿，說「給醫療物資不錯，也不敏感」、「能救人也是一件好事，希望能平安送達」、「戰區醫療物資缺乏，捐醫療物資的確適合」；不過也有網友持反對意見，說「浪費錢，這樣擺明挑釁俄羅斯」、「連辦事處都不給設立，援助幹嘛？」