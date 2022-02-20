在競爭激烈的演藝圈當中，想要成為人氣天王除了要有俊俏的外表外，還得加上高䠷的身材與獨特的個人魅力才有機會受到矚目。但有些人就是沒這麼好運，像是來自大陸、身高只有160公分的男星巨興茂，出道時他便因為長相被形容成獐頭鼠目而被封為「最醜男星」而默默無名只能轉行，如今多年過去他不僅身價暴漲，身邊還多了美嬌妻，讓不少人跌破眼鏡。

據了解，巨興茂從小就因為外貌看起來「尖嘴猴腮」而經常遭到同學欺負，但在1990年時卻因參加試鏡而意外出道，憑著自然的演技演出首部電影《血色清晨》，後來他也順利考上中央戲劇學院打開演員這條路。不過他因身材嬌小、外型也並不出眾，因此在試鏡時經常遭到眾人嘲笑，有些人還認為他是因為「長相太特殊」才有戲約，沒人真正看到他的實力，甚至還被網友戲稱為「最醜男演員」，使他出道27年，演的角色幾乎都是名不見經傳的小配角，在一旁默默無名。

巨興茂出道多年卻因外表始終只能演配角。（圖／微博@仙女姐姐在杭州）

不過即使如此，巨興茂仍相當認真看待「演戲」這件事，並在2014年開始嘗試轉行當起了導演，首度執導戲劇《打狗棍》就獲得白玉蘭獎「最佳導演獎」的提名，之後又在2016年執導懸疑網路劇《靈魂擺渡3》中創下高達8億的點閱量，巨興茂還憑著此劇拿下「中國十大青年電視劇導演獎」，讓所有人大開眼界，成功打開知名度。

如今巨興茂不但成為人人敬重的導演，身價也一路飆升高達上百億，出門有千萬名車代步，身邊也多了一位美女賢內助，徹底他的翻轉人生，讓不少人看了相當欽佩且勵志。