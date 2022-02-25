88歲林沖眾人攙扶下送別巴戈 坦言「打擊很大」：唱這首歌會想起他

資深男星巴戈出道逾60年，16日驚傳因胰臟癌病逝，享壽67歲；巴戈告別式於25日下午1點半在第一殯儀館舉行，生前交友廣闊，許多藝人到現場送他最後一程，其中包含罕見公開露面的88歲林沖，哀傷出席外還需要人攙扶，他也感嘆「太難過了，得知消息嚇了一大跳」。

巴戈告別式現場有許多知名藝人現身，包括余天、張小燕、楊貴媚、劉福助、謝祖武、王偉忠、朱延平、林沖、郁方和曾國城等等，陪巴戈走完最後一程；而高齡88歲林沖近年已鮮少公開露面，出席告別式還需要旁人攙扶，他也哀痛地說，「太難過了，很意外，看電視得知消息嚇了一大跳，這麼年輕就走太可惜了，他一直對我很關心」。

罕見公開露面的88歲林沖，哀傷出席外還需要人攙扶，他也感嘆「太難過了，得知消息嚇了一大跳」。(圖/ 摘自中時新聞網影片)

巴戈告別式當天儀式莊嚴和順，家人由長子巴笙致詞外，友人由台灣優質生命協會紀寶如秘書長代表致詞。

不少網友看到林沖出席告別式的模樣，需要人攙扶還要到場送好友巴戈一程，都很不捨也很感動，紛紛留言「88歲但外表不輸70歲，應該會長命百歲」、「林沖像鑽石一樣還是這麼耐看，生活的鬥士，加油」、「林沖大哥你也要保重」、「看不出來88歲了」。