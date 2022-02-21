67歲資深港星李國麟日前直播8小時仍業績慘澹，他還為此哭求網友下單，李國麟因此被譏諷為「最慘帶貨明星」，李國麟仍繼續在大陸打拚，他近日則在抖音上傳影片，坦言自己很想家、想吃媽媽煮的菜，說完還忍不住哽咽，思鄉之情讓人看了都相當不捨。

李國麟出道47年，他曾在《天龍八部》中飾演反派角色「鳩摩智」爆紅，並接連以《宮心計》的馬元贄及《法證先鋒III》的「光明居士」打開知名度，也成為李國麟的代表作，而李國麟近年則轉換事業跑到，自去年4月便赴陸發展，並搭上直播帶貨的熱潮，未料，李國麟有一回直播8小時仍業績慘澹，他還因此被譏諷為「最慘帶貨明星」。

李國麟近日則在抖音上傳影片，他原本和工作人員正在吃飯，李國麟則突然被問：「你想家嗎」，他雖然只回：「一點點、一點點」，但眼角已泛淚光，李國麟被追問：「那你為什麼流眼淚」，他才坦言：「我真的很想家，我想找我媽媽吃個飯，想吃媽媽煮的菜」，李國麟接著便開始淚崩，他哭得一把鼻涕、一把眼淚，思鄉之情讓人看了都相當不捨。

李國麟被問：「你想家嗎」，他雖然只回：「一點點」，但眼角已泛淚光。（圖／取材自抖音）

李國麟詮釋思鄉遊子，精湛演技被網狂讚。（圖／取材自抖音）

其實，李國麟這支影片是搭上拍短片的熱潮，他飾演打拚多年的遊子，突然想家激動落淚的情緒，李國麟的精湛演技，更是引來網友狂讚。