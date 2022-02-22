前總統馬英九（前中）出席前法務部長廖正豪告別式，向家屬致哀。（趙雙傑攝）

國民黨主席朱立倫出席告別式。（趙雙傑攝）

親民黨主席宋楚瑜出席告別式。（趙雙傑攝）

新北市長侯友宜出席告別式。（趙雙傑攝）

有「掃黑英雄」之稱的前法務部長廖正豪，去年因身體虛弱住院，今年1月31日除夕夜因急性腎衰竭辭世，享壽77歲，22日在台北市第二殯儀館舉辦告別式，許多政界人士前往弔唁致意。（圖文／趙雙傑）