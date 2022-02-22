前法務部長廖正豪今舉行告別式 許多政界人士前往 13:332022/02/22 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前法務部長廖正豪今舉行告別式。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九（前中）出席前法務部長廖正豪告別式，向家屬致哀。（趙雙傑攝） 國民黨主席朱立倫出席告別式。（趙雙傑攝） 親民黨主席宋楚瑜出席告別式。（趙雙傑攝） 新北市長侯友宜出席告別式。（趙雙傑攝） 有「掃黑英雄」之稱的前法務部長廖正豪，去年因身體虛弱住院，今年1月31日除夕夜因急性腎衰竭辭世，享壽77歲，22日在台北市第二殯儀館舉辦告別式，許多政界人士前往弔唁致意。（圖文／趙雙傑） 男穿這樣逛NET 竟連續被10人認成店員 他崩潰：我也是客人 國家公僕典範—懷念廖正豪先生 #政界人士 #法務部長 #廖正豪 #告別式 #許多 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餐飲業營業額創5年新低 外燴團膳近9年最低 14:392022/02/15 財經 塞港燒到刮刮樂 恐嘸新品可賣 台彩回應了 20:382022/02/17 財經 常楓百歲人生謝幕 兒慟「爸爸避壽去了」 04:102022/02/17 娛樂新聞 掃黑英雄前法務部長廖正豪過世 享壽76歲 19:522022/02/01 政治 明金成不樹葬了！遺孀不捨擔心「沒了根」 曝告別式延期原因 19:292022/02/14 娛樂 廖正豪離世 法務部悼念「哲人已遠 典範長存」 23:322022/02/01 社會 時論廣場》國家公僕典範—懷念廖正豪先生（邵玉銘） 18:062022/02/04 時論廣場 通膨已見頂？景順首席環球市場策略師：疫情緩解將成新亮點 15:012022/02/15 財經 「雙金影帝」常楓人生謝幕 兒女告別式跪別送父親最後一程 08:492022/02/16 娛樂 巴戈生前交代好友這件事 「告別式想來就來，不收奠儀」 16:002022/02/17 娛樂 風暴尤妮絲襲英國 破紀錄狂風釀20萬戶停電 22:252022/02/19 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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