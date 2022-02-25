李天柱感嘆巴戈還這麼年輕就離世了。（粘耿豪攝）

紀寶如（右）、李明依跟巴戈一起做公益多年，今陪他走完人生最後一程。（粘耿豪攝）

巴戈告別式余天淚崩「真的不想參加這種場合」 曝余苑綺再進醫院

巴戈出道60年，16日驚傳因胰臟癌病逝，享壽67歲。他的告別式今（25日）下午1點30分在第一殯儀館舉行，他生前交友廣闊，余天、張小燕、楊貴媚、劉福助、謝祖武、王偉忠、朱延平、林沖、郁方、曾國城等各界好友齊聚一堂，陪伴巴戈走完三金傳奇的最後一程。貼心的家屬也送給出席親友別具巧思的回禮「白花油」。

擔任巴戈治喪委員會主任委員的余天，感嘆人生真的短暫，「想想人生真的短暫，這個年紀好友都走了，真的很感慨，今天因為亞萍要帶綺綺（余苑綺）去醫院，沒有辦法來，真的很不喜歡參加這個場合。」還一時情緒激動講到淚崩，呼籲年長者2年至少要身體檢查一下，儘早發現治療，不要拖到最後。

李天柱則說：「上台總有下台的時候，好好珍惜現在，活出自己想要的現在。」林沖難過表示：「太難過了，很意外，看電視得知消息嚇了一大跳，這麼年輕就走太可惜了，他一直對我很關心。」紀寶如也說：「我覺得巴哥哥把一切都安排好了，自己設計好的劇本，自己編導演，才會這麼順利圓滿，連老天都放晴，我相信巴戈是要溫馨熱鬧，不要盛大。傳承他的理念，未來天上見。」

巴戈告別式當天儀式莊嚴和順，家人由長子巴笙致詞外，友人由台灣優質生命協會紀寶如秘書長代表致詞，紀寶如秘書長表示：「一直到最後，您還是一樣的溫暖，用您的方式愛著我們每一個人！巴戈哥是一個充滿智慧，才華洋溢，又有愛心的人！謝謝巴戈哥在演藝文化與公益盡心盡力，很幸運能擁有您帶給我們無數珍貴難忘的回憶，會讓好的傳統延續下去，讓愛心公益傳承下去，巴戈哥這一生的三金傳奇是如此圓滿豐盛而且無人能取代。」

人在海外的謝玲玲與方芳芳仍積極協助治喪，更托紀寶如表達她們的思念與感佩之情。而巴戈遺體今也將火化，但因家屬尚未找好家族式的安厝地點，所以火化後，巴戈骨灰仍會暫放在會館內，等待家屬選好長眠地再正式安厝。