陳姓男子的家屬抱怨長輩違規臨停受到警員的冷酷對待，圖為交通違規通知單。（摘自爆怨2公社臉書／林瑞益高雄傳真）

69歲陳姓男子日前到義大醫院就診，因為身體不適在義大新路違規臨停，但警察來了卻告訴他，這邊不能停車，開單後要陳男開走。陳男的家屬得知後貼文抱怨，指責警方處理事情沒有溫度。岡山警方對此表示，會再加強警察的教育，務必抱持同理心。

陳男的家屬在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出，長輩於2月21日因為心臟病到義大醫院就醫，因為身體不適，只能違規臨停，當時路段已經停滿了車。不久來了兩名騎機車的警察敲窗示意拉下車窗，陳男本以為遇到暖心警員，未料卻令人相當意外。

警員告訴陳男，這邊不能停車，要陳男開走。陳男委婉地告訴警員，因為身體不舒服，所以違規臨停，願意接受開單。但警察沒有理會，開單後要陳男把車開走。家屬批評，警方的處理過程迅速有效率，過程中沒有任何一句是詢問老人家身體狀況的話語。

警方對此回應，當時是鳳雄所警員依法開單告發，警員有告知陳男若身體不舒服，可立即通報救護或避免開車上路，以保障更多用路人安全。對於未能理解民眾當時狀況，警方日後會加強員警教育，執勤時應兼顧情理法，具備同理心，以避免民眾誤解。

義大醫院岡山分局鳳雄派出所同理心臨停