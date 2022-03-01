台中市一名從大陸回台居家隔離女鋼琴老師，被鄰居指控違法外出，還聽說讓學生來家裡學鋼琴，員警與防疫人員到家裡找人，在公寓大門口找到該居家隔離的鋼琴師，鄰居直呼「實在很誇張！」民政局1日表示，這名女性誤認2月28日外出時間已解除，前往彰化空曠處野餐，無接觸其他人員，外出時間超過1個小時違反防疫規定，最高可處20萬元罰款。

民政局表示，區公所於2月28日上午10時4分收到這名該居隔的女性外出告警簡訊後，第一時間即會同轄區員警前往訪查。

這名女家教於2月14日自中國大陸選擇春節檢疫專案C方案入境，居檢期滿時間應為2月28日24時，但她向防疫人員稱誤認外出時間已解除，並自述於2月28日上午10時04分獨自開車前往彰化空曠處野餐，並無接觸其他人員。

女家教表示，在接獲告警通知後隨即返回自宅，外出時間超過1個小時，民政局針對A女違反春節居檢專案行為，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定及春節專案裁罰基準，將可處20萬元罰款。

民政局指出，這名女家教2月27日採檢，結果為陰性。

至於民眾檢舉疑似女家教於自宅授課部分，經查該居檢地為老舊公寓，無監視器協助查證，民政局將請轄區公所及警方調閱相關監視器，如確有違規事實，將予以重罰，絕不寬貸。

民政局強調，返國者如選擇C方案(7＋7＋7)進行檢疫，第二個7的解除隔離時間，為入境後第14天的24時止，請居檢者應詳閱入境之健康申明暨居家檢疫通知書上解列日期及時間，以免誤觸法規受罰。