不只能查路況！高公局表示，民眾在高速公路發生事故時，通常是撥打「110」報案；但事實上「高速公路1968」App也提供「警政報案」功能，而且比撥打「110」更迅速及時。

民眾在高速公路發生事故時，一般是撥打「110」報案，但其實系統會先轉接到所在地縣市警察局勤務指揮中心，再轉派到國道公路警察局；如果民眾不清楚所在位置，恐怕會增加派遣時間。為加速國道事故處理時效，防止二次事故發生，高速公路局與公路警察局合作，利用「高速公路1968」App提供「警政報案」功能，藉由民眾手機定位資訊，直接將單鍵報案電話轉接至所在位置的轄區警察大隊勤務指揮中心。高公局建議民眾使用該App時開啟手機定位資訊，以利該報案功能使用。

為利民眾快速通報國道事故，「高速公路1968」App提供「警政報案」功能，透過手機定位公路警察勤務指揮中心，掌握報案所在國道位置，加速派遣轄區員警到場處理。

另「高速公路1968」App「時間預測／行車時間預測」功能，可查詢未來100日內任何時間行駛國道起終點交流道間的行車預測時間，查詢結果包含出發時間前1小時及後2小時內行駛國道的預測時間，並能建議當日最佳與不建議的出發時間。點選「時間預測／即時規劃」功能時，系統即提供當下行駛國道起終點交流道的預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊。此外，民眾可事先利用App「首頁／自訂推播」開啟「旅行時間訂閱」，將可接收系統於指定時間主動推播的訂閱路線行車時間等資訊。可至https：／／1968.freeway.gov.tw／sapp下載。

高公局提醒，本次清明連假期間，西部國道及國5於假期第1天南向高乘載管制，假期第3、4天國5北向高乘載管制，請民眾多加留意並配合。