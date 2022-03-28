陳姓男子2019年與女性友人到台北市信義區夜店玩樂，酒後一起回到陳男住處休息，但陳男卻利用對方酒醉加以性侵，遭起訴後，陳男否認犯罪還辯稱對方告訴他「很舒服、快高潮了、我在跟朋友做愛」，最高法院認定依強制性交罪判處有期徒刑3年2月定讞。

擔任多元計程車司機的陳男在2019年5月5日凌晨與被害人一同前往夜店玩樂，4點多同搭乘計程車返回陳的住處，她因飲酒後已有些許醉意，進屋後即躺在床上準備睡覺，但陳男竟加以性侵。

陳男脫掉被害人的上衣與胸罩，並摸、親、舔她胸部，她推開陳稱：「不要用我」，陳卻不顧仍持續將她外褲與內褲脫掉加以性侵；事發後，被害人向友人表示，覺得自己很髒，想要去洗澡把自己洗乾淨，經友人安撫情緒後前往警局報案。

台灣高等法院斥責陳男利用被害人對朋友間無戒備之心，無視她表達拒絕之明確意願，不顧她反抗加以性侵，且在訴訟中之防禦辯詞造成被害人二度傷害，依強制性交罪判刑3年2月，陳男不服提上訴，最高法院駁回確定。

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