員警到場成功攔阻詐騙。（警方提供）

北市文山區一名61歲黃姓男子，在檸檬(LEMO)交友軟體，誤信加入電商代購可從中賺價差，打算匯出一筆1萬5000元，就能享有優惠，賺取5000元的價差，還好對方帳戶遭列為警示，無法匯出，行員機警通知員警到場，成功攔阻詐騙。

黃姓男子上月28日，進入興隆路上某銀行，打算要匯款1萬5000元，但填寫完帳號後，行員發現對方帳戶已被列為警示，並詢問黃男對方如何認識，黃聲稱是在網路上檸檬交友軟體認識對方，兩人並沒有見過，對方稱可以加入電商代購，每順利完成一筆商品，就能淨賺5000元，黃男則信以為真，打算要匯款。

但行員立即發現異狀，通知員警到場，並稱若匯出的話，一定有去無回、血本無歸，黃男才恍然大悟，對警方熱心幫助深表感激，讓他保住積蓄，避免掉入假投資詐騙陷阱。員警更告知黃男相關反詐騙宣導及詐騙諮詢管道，以防下次再次掉入假投資詐騙陷阱，

警方呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。