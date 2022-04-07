台中市政府警察局局長蔡蒼柏偕同霧峰分局分局長李建興到大里區永豐銀行向經理表達謝意，並致贈禮品與感謝狀表揚。（民眾提供／盧金足台中傳真）

阻詐警民合作，成功保住民眾荷包！台中市政府警察局局長蔡蒼柏偕同霧峰分局分局長李建興到大里區永豐銀行向經理表達謝意，並致贈禮品與感謝狀表揚。

台中市警察局霧峰警分局國光派出所巡佐薛明元、警員黃昜3月29日執行巡邏勤務時，接獲大里區永豐銀行報案稱櫃台有一名顏姓男子欲補發提款卡及詢問轉帳相關事宜。

行員在查詢過程中，發現顏男3月24日在他行掛失補發，且短時間內變更多次資料，3月28日個別有5筆款項匯入顏男帳戶，總共325萬元，職業收入和交易習慣明顯不符，懷疑可能是詐騙專戶。

行員立即通知國光派出所員警到場處理，並突破顏姓男子心房，成功查獲詐騙專戶325萬元，並循線逮獲詐騙集團成員5人。

銀行行員向警方表示，顏男銀行帳戶短時間內有多筆款金轉帳匯入，要來轉帳及提領現金，且很像有人接應，警方立即鎖定對象人、車，循線將詐騙集團成員5人查緝到案。

台中市政府警察局局長蔡蒼柏偕同霧峰分局分局長李建興到大里區永豐銀行向經理表達謝意，並致贈禮品與感謝狀表揚。

另至國光派出所慰勉同仁辛勞查獲詐騙專戶325萬元並當場逮獲詐騙集團成員5人，激勵同仁們工作士氣且讚許同仁積極地落實與轄區各銀行、超商等警民連線合作，共同打擊詐騙犯罪集團，期許大家同心協力持續共同保護民眾的財產、人身安全。