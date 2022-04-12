半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠台灣半導體主要客戶訂單需求穩健，2022年3月營收雙位數「雙升」衝上1.95億元，帶動首季營收同步「雙升」至5.36億元，齊創歷史新高。公司表示，今年將全力配合客戶擴廠計畫，維持穩定接單，持續增添營運成長動能。

信紘科公布2022年3月自結合併營收1.95億元，較2月1.5億元成長達29.76％、較去年同期1.43億元成長達36.03％，改寫歷史新高。累計首季合併營收5.36億元，較去年第四季5.1億元成長5.05％、較去年同期3.78億元成長達41.92％，同步改寫歷史新高。

信紘科表示，台灣半導體產業主要客戶訂單需求穩定，帶動化學、研磨液與氣體等供應系統施作訂單進度，且拆移機業務服務自化學延伸至氣體二次配服務，帶動3月高科技產業製程的廠務供應系統整合業務成長，使3月及首季營收齊創歷史新高。

信紘科指出，各國逐漸重視環保與企業永續發展趨勢，有助帶動綠色製程解決方案的製程特殊廢液處理系統及製程機能水業務需求發展。公司去年底揭示的「靜電消散類鑽碳（ESD-DLC）膜層鍍膜技術」，將有助拓展更多接單利基，並透過服務多元化拓展客戶群。

展望後市，國際半導體產業協會（SEMI）最新全球晶圓廠預測報告預期，今年全球前端晶圓廠設備支出總額將年增18％、創1070億美元新高，其中台灣晶圓廠設備支出總額將年增達56％，可望為供應鏈帶來龐大商機，有助提供信紘科未來接單良好成長空間。

信紘科表示，今年將全力配合主要客戶擴建新廠時程及腳步，維持穩定接單，並憑藉持續自主研發設計能力與在地化，即時解決客戶問題的專業服務優勢，搶攻半導體市場龐大商機，可望增添未來營運動能。