百和(9938)2022年第2季訂單逐漸回溫，不過，建案認列金額減少，單季營收及獲利預期都將呈現年減的局面，全年度在子公司無錫建案貢獻度將大幅減少，營收恐將微幅衰退，所幸在經編網布營運開始由虧損轉損平，及其他高毛利輔料持續成長，法人預期，整體獲利仍可持續成長。

百和產品分成六大類，分別為織帶/鞋帶、黏扣帶、鬆緊帶、粉體塗料、射出帶與其他。2022年織帶/鞋帶在梭織緹花國際客戶正式在越南下單、推出新產品，營收可望成長超過1成。黏扣帶受惠鬆織緹花與黏扣帶搭配款式與數量持續增加，年度營收將成長5%左右。

另外，鬆緊帶擴大產品應用面，2022年鬆緊帶營收年增率可望逼近2成左右。粉體塗料因屬低毛利產品別，又面臨環保問題等因素，百和已漸減少此部分營收規模，年度營收恐將衰退逾4成。射出帶應用領域持續擴大、射出勾已接獲專案訂單，及軟質射出勾應用增加，營收年增率可望超過1成。

台灣百和2022年在子公司無錫建案貢獻度將由2021年營收金額34.6億元，將大幅減少至14億元，將使營收呈現微幅衰退，不過，受惠經編網布營運開始由虧損轉損平，以及其他高毛利輔料持續成長帶動，整體獲利將維持成長腳步。