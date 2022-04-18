在周一亞洲交易時段，目前國際原油價格下跌，失守稍早前創下的兩周半新高，對中國需求可能持續放緩的擔憂促使投資人趁著油價反彈時進行獲利了結。

目前紐約期油下跌0.52%，報每桶106.39美元。布蘭特期油跌0.5%，報每桶111.14美元。受到供應吃緊和烏克蘭危機恐持續惡化的預期帶動，周一早些時候紐約期油一度站上108.55美元，布蘭特期油曾觸及113.80美元，雙雙創下3月30日來新高。

Sunward Trading首席分析師Chiyoki Chen表示，俄烏戰爭沒有停火跡象，加劇了原油供應受阻的擔憂，而隨著北半球即將進入駕車旺季，用油需求料將回升。

中國周一發布第一季國內生產毛額（GDP）較去年成長4.8%，優於市場普遍預期，但數據顯示3月的經濟動能減弱，消費、地產和出口都受到重創，使經濟前景更為惡化。

中國3月的煉油量較去年同期減少2%，產出更降至去年10月來新低，主要因為原油價格飆漲壓縮利潤，以及嚴格的防疫封控措施削弱燃油的消費力道。Rakuten Securities大宗商品分析師Satoru Yoshida表示，部分亞洲投資人因為擔心中國需求放緩而進行獲利了結。