美國周五將發布備受關注的非農就業報告，調查顯示美國3月就業人數可望維持穩健增長，失業率估將下滑3.7%，創下兩年新低，薪資也將再度攀升，使聯準會儲在5月會議大舉升息50個基點（2碼）的可能性進一步升高。

勞工部周五公布的就業報告將凸顯美國經濟成長動能仍然強勁，儘管來自通膨、貨幣政策緊縮和俄烏戰爭的阻力正在升高。俄羅斯在入侵烏克蘭後遭到國際嚴厲制裁，導致全球供應鏈緊缺和物價上漲壓力進一步加劇。

聯準會在3月會議上調升基準利率25個基點，為3年多以來首度升息。近來該央行政策官員的發言也益發偏向「鷹派」，聯準會主席鮑爾日前表示，聯準會必須「迅速」升息，可能為了防止高漲的通膨變得根深蒂固而「更加激進」。

對聯準會5月會議的利率決議而言，3月的非農就業報告，以及4月12日發布的消費者物價指數（CPI）將扮演至關重要的角色。聯準會將於5月3、4日召開下一次的貨幣政策會議。

富國銀行資深經濟學家Sam Bullard表示，美國勞動力市場吃緊是普遍的看法，而這個看法將持續到3月。除了通膨和通膨前景之外，就業形勢顯然也是聯準會正密切關注的焦點之一，他們已有準備，未來可能加快政策緊縮的步伐。

根據路透社對經濟學家所做的預測調查，美國非農就業人數繼2月激增67.8萬人之後，在3月份將再增加49萬人。經濟學家給出的預測介於最少增加20萬人、到最樂觀的增加70萬人。

雖然3月份的預測數據較2月放緩，但仍維持在過去6個月的水準內，即介於42.4萬～67.8萬人。此外，3月的就業增幅縮小，也可能是2月份數據料將獲得上修所致。近幾個月來，美國就業數據被大幅上修的情況並不少見。

調查顯示，美國平均時薪在2月持平後，3月可能反彈漲0.4%，使3月的時薪年漲幅從2月份的5.1%進一步擴大至5.5%。但月薪漲幅可能低於預期。

每周平均工時可能持穩於34.7小時。3月份的失業率估將從2月的3.8%下滑至3.7%，創下2020年2月來新低，即使勞動力參與率在2月份創下2020年3月來新高（62.3%）後，估已進一步升高。

最受關注的美國2年/10年期債息曲線本周以來已兩度短暫「倒掛」，強勁的就業報告有助於消除金融市場對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。