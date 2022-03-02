導演明金成上月初因心因性休克驟逝，享年52歲，昨(1日)家人台北第一殯儀館景行廳替他舉行告別式，明金成生前人緣好，許多演藝圈前後輩都出席送他最後一程，好友劉至翰還自曝參加完告別式回家補眠就立刻夢到明金成，而明金成在夢裡狀態相當好，讓人相當安慰，真性情的劉至翰還爆粗口打趣說：「夢裡的你，媽的好瘦又好帥！」

明金成上月驟逝，留下遺孀Patty和上月才出生的一對雙胞胎姊弟，上月Patty分享當新手媽媽的心情，透露因為仍在坐月子中，便請親友幫忙帶孩子們打預防針，看到家人傳來孩子打針時影片，放聲大哭的模樣，讓Patty心疼也覺得好笑，接著她又透露月子中心貼心為兩姊弟拍了滿月寫真，Patty感動說：「冥冥之中我也覺得，我先生也是希望我能繼續這樣代替他經營粉專，透過文字我可以把對他的思念化為力量表達出來，而不是一直流著眼淚什麼事都不能為他做！」

劉至翰發文。（圖／翻攝自劉至翰 Johnny Liu臉書）

昨劉至翰參加完明金成告別式後首發文，表示兩人相識歷史悠長，第一次見面是拍《女生向前走》，「第一套牛仔套裝也是你給我的，買Hunter的雨靴也是你推薦的」，他更透露明金成私下幽默，常拿自己名字開玩笑，自我介紹總說：「你好，我是明明不是金城武，偏偏叫做明金成的明金成」。

劉至翰進一步說，對明金成的感覺就是「舒服」，「那年你情感不順，父殤，我不知道你憂鬱，但一起出來時完全感覺不到，你溫暖憨直的個性，在逆境時從未抱怨別人給我聽到過」，平時待人體貼細心，「我針眼無法拍戲，你還聯合大家拍影片要我早日康復，無論在朋友、兄長、演員、導演的位置上，你就是個溫暖的人」，引來網友也一一留言哀悼，寫下：「明導，一路好走」。