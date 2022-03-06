國立花蓮高工成立原住民舞蹈隊迄今邁入12年，歷年來參賽獲獎無數，今年代表花蓮參加全國學生舞蹈比賽，勇奪高中職丙組特優冠軍，且分數更高達90.80分，打破全國賽丙組過往的紀錄，消息傳回學校後，師生們歡欣鼓舞，感到與有榮焉。

花工原舞隊成立至今獲獎無數，並受邀參加各大活動，去年11月3日參加花蓮縣高中職丙組民俗舞蹈比賽榮獲冠軍後，同月19日至21日也受邀到花蓮縣聯合豐年節演出，6天之後，再獲國際獅子會的邀，進軍到台北小巨蛋，呈現原住民結合力與美的舞蹈。

花工原舞隊今年代表花蓮遠赴屏東參加110年度全國學生舞蹈比賽，以90.80分奪下高中職丙組特優冠軍，由於全國賽丙組從未有隊伍拿下90分以上的成績，參賽的學生當下都感到十分開心。

花工原舞隊隊長陳文勝說，賽前的集訓，大家都很辛苦，每人力求符合比賽要求，平常練習時都戴著口罩訓練，對於常常汗流浹背的隊員來說，是莫大的挑戰，但大家都一一克服了，且一站上全國賽的舞台，每個人都立即投入詮釋的角色中，享受表演淋漓盡致的成果。

訓練隊長駱景榮則感謝原舞隊的隊友們，他說，賽前花了很多時間練習，雖然練習期間很多人受傷，大家卻從未放棄，堅持到底，並拿到特優第一，「沒有他們就不會有今天非凡的成績」。

剛加入原舞隊的呂翊婷首次參加全國賽就拿下冠軍，令她十分開心，同時她也體悟到每個人所擔任的角色，在整個過程中，都佔有一席之地，且所有努力都十分值得。

花工校長黃鴻穎表示，花蓮高工學生藝文活動競賽中，能展現水準之上的優質成績，期盼學生們未來能以承先啟後、薪火相傳為己志，持續讓原住民的傳統樂舞發揚光大。