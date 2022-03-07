中租-KY(5871)控股旗下包括中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經及中租能源等多家子公司，2022年海內外計畫徵才逾千人。其中，推行已10年的亞太儲備幹部（MA）計畫，表現優異者首年即有百萬元年薪，今年更新增人資與財會專業幕僚職缺，加速推進海外版圖布局。

中租-KY今年規畫召募金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保經與太陽光電等全產品線行銷業務人員，以及後台幕僚包括數位科技的程式開發工程師、系統分析師、雲原生平台架構師、數據分析師等。

其中，今年徵才亦包括以外派海外為目標的亞太MA共20名。MA針對企金與消金業務屬性工作，提供3年業務、審查與海外實戰訓練，達成即外派，薪資保障最低90萬元，表現優秀者首年即可突破百萬元。履歷隨到隨審，3月起彈性報到、收件至6月底。

中租-KY說明，MA培訓內容包括前2年半在台灣歷練企金及消金業務工作，接著赴海外半年歷練在地業、審工作。除了專業職能訓練外，受訓內容也包括基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練、國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務。

中租-KY指出，集團於海外營運積極拓點，包括泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼與中國大陸等已有逾120處據點。亞太MA計畫自2013年推展迄今10年，已成功培育多位跨國人才，成功支應海外營運發展需求。

中租-KY表示，今年首度召募專業幕僚人才，鎖定具人資或財會工作經驗滿3年、英語流利且具備海外工作意願者，經在職訓練後，即成為推進海外版圖布局一員，歡迎具企金、消金、人資、財會等專長的人才加入，開創國際職涯。

中租-KY於5日參加台大校園徵才博覽會，在徵才攤位上提供旗下全產品線與職務介紹，與學生遊戲互動，也提供現場職涯諮詢與履歷面試。預計3月起將由北至南舉辦15場次，包括中部的東海、逢甲及南部的成功、中山等大學院校。