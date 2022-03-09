廣華-KY（1338）自結2月合併營收5.72億元，雖2月適逢傳統農曆春節，但在車廠訂單穩健的拉貨挹注下，貢獻廣華2月營收逆勢較去年同期增加36.71％。廣華累計前二月合併營收13.59億元，較去年同期增加27.41％。

廣華表示，由於1月車市旺季銷售後，各品牌車廠經銷商渠道的庫存處較低水平，雖農曆春節長假、工作天數較少，但隨著春節後品牌車廠生產快速恢復，經銷商也展現良好的回補庫存需求，公司各生產基地返工如預期，積極調整稼動配合應對，帶動整體出貨暢旺，貢獻廣華2月營收創同期新高。