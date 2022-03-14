303全國大停電後續還沒完全落幕，民營新桃電廠14日驚傳火警，國內電力供應令人憂心忡忡，再加上俄烏戰爭延續，推升國際油價，市場寄望替代能源，資金再度聚焦離岸風電、重電等相關概念股，由中興電（1513）衝上漲停領軍，華城（1519）、亞力（1514）等14檔均收紅，在大盤震盪之際，成資金避風港。

國內重電設備大廠中興電，14日成交量翻2倍增加、破3.3萬張，簇擁股價一舉衝上漲停，同樣身為重電大廠的華城，以及老牌配電盤、變壓器業者亞力等也雙雙成交量倍增、股價勁揚逾8％，另有包括新光鋼、華新、大亞、上緯投控、中鼎、永冠-KY、亞泥、中鋼構、世紀鋼、中鋼、東元等，全面收紅，漲幅0.68％以上。

中興電搭上台電強化電力系統與設備汰舊換新，隨政府能源發展政策，目前重電、統包工程在手訂單維持在200億元左右，未來兩年將穩定認列營收，近年積極布局綠能領域，手握多個太陽能光電開發區塊；日前公布每股擬配發現金股利2.8元，目前殖利率約5.59％。

同樣已公告股利政策、且挾殖利率優勢的，還有中鋼、亞泥、華新、中鼎等，目前殖利率5.13～7.99％。

亞力近期傳出接獲晶圓代工大廠追單，不斷電系統訂單在一周內大增2成，成穩定供電電子廠的要角，加上國內綠能基建大單，現有產能全線滿載。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，今年台灣綠能有望擴大建置，為滿足再生能源併網所產生的大量調頻需求，以及降低間歇性發電對電力品質的影響，今年台灣儲能系統預料需求將明顯提升，2025年台灣儲能系統容量將達590MW，進一步有助維持電網供電品質，並提升電力系統穩定運轉的效率，投資人可留意綠能投資，為中長線趨勢發展較明朗的產業之一。