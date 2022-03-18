倫敦金屬交易所(LME)3個月期鎳價格17日一開盤隨即跌停，觸及該交易所新設定的漲跌幅8%限制，此為16日恢復交易後連二日跌停，顯示該金屬市場賣壓沉重，妖鎳仍持續作亂。不銹鋼題材的個股挾財報利多難敵漲多調節，周五新光鋼(2031)、東明-KY(5538)、運錩(2069)紛紛轉跌收場，有益(9962)仍沿5日線走揚。

新光鋼去年營業收入141.03億元，年增43.14%，營業毛利31.16億元，年增283.86%，營業利益26.37億元，年增462.26%，稅前淨利33.08億元，超越股本32.11億元，本期淨利27.70億元，歸屬於母公司業主淨利27.20億元，年增228.10%，基本每股盈餘8.62元，創下歷史新紀錄，主因為國際鎳價走高與接單暢旺。公司董事會擬定110年度每普通股配發4元現金股利，以周五收盤價62元計算，現金殖利率6.45%，並將提請6月15日上午九時假公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)舉行之111年股東常會議決。

新光鋼本周一衝上半年新高價後，自營商、外資落跑，股價連四黑，周五午後翻黑，收跌0.64%報62元，仍守住月線。

受惠台商回流建廠辦、公共工程等用鋼需求暢旺，目前在手訂單情況佳，因此保有原物料攀高的轉嫁空間。展望未來，董事長暨總經理粟明德表示，認同中鋼翁朝棟的說法，鋼價2月底落底後、3月開始反彈回升。接著第二季迎接旺季到來，近來包括歐美和亞洲鋼價都呈現大漲的情況，即可看出端倪，鋼市榮景可看到第三季，之後就要視俄烏戰事的狀況而定。

東明-KY去年營業收入132.35億元，營業毛利27.00億元，營業利益19.64億元，稅前淨利17.92億元，本期淨利14.47億元，歸屬於母公司業主淨利14.43億元，基本每股盈餘8.00元，較前年成長1.72倍，且創下歷史新高價。董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利3.2元，以周五收盤價61元計算，現金殖利率5.24%，並於6月14日召開股東會，地點位於高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)。

東明-KY董事會決議發行中華民國境內第二次有擔保可轉換公司債，發行總面額上限為10億元，每張面額10萬元，發行價格以不低於票面金額之100-103%發行，發行期間三年，募得價款之用途為償還銀行借款或充實營運資金，承銷方式採競價拍賣方式辦理公開承銷。

外資、自營商續挺買超，惟東明-KY周五股價高檔續調節，終場持續收跌2.71%報61元。

運錩去年營業收入142.60億元，營業毛利19.32億元，營業利益9.58億元，稅前淨利9.21億元，本期淨利7.40億元，歸屬於母公司業主淨利7.40億元，基本每股盈餘4.73元，較前年0.26元成長，並創下歷史次高。公司並於6月15日召開股東會，地點位於高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(公司大發廠)。

有益110年度合併綜合損益，營業收入淨額25.91億元，營業毛利2.52億元，營業淨利1.63億元，稅前淨利1.75億元，稅後淨利1.40億元，基本每股盈餘1.55元，為2010年以來11年新高。公司董事會決議110年度股利分派案，盈餘分配之現金股利1.1元，並於6月6日召開股東會，地點位於高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲產業園區服務中心集會堂)。