FII工業富聯(601138.SH)公布2021年年報，合併營收4395.57億元（人民幣，下同）、年增1.8％，歸屬母公司稅後淨利200.09億元、年增14.8％，每股盈餘（EPS）1.01元，均創歷史新高。毛利率8.31％、營益率5.1％、淨利率4.55％，優於前年8.07％、4.57％、4.04％。

工業富聯表示，在全球疫情反覆、缺晶片缺料的大環境逆風下，去年營運仍逆勢成長，除了三大產品業務全面成長，亦再度達成營收、營業利益、稅後淨利及毛利率、營益率、淨利率」的「三額三率三升」目標。董事會決議擬配息0.5元，較前年0.25元倍增。

工業富聯去年第四季合併營收1341.99億元，季增達22.75％、年減10.06％。毛利率8.88％，優於第三季8.52％、低於前年同期9.13％，但營益率7.4％，優於第三季4.53％及前年同期6.53％。歸屬母公司稅後淨利90.03億元，季增達99.95％、年增8.16％，每股盈餘0.46元。

觀察工業富聯去年三大產品概況，通訊及行動網路設備營收2589.65億元、年增1.95％，毛利率自10.49％升至10.83％。雲運算營收1776.93億元、年增1.36％，毛利率自4.15％略降至4.14％。工業互聯網營收16.85億元、年增16.92％，毛利率自38.83％升至43.87％。

工業富聯指出，通訊及行動網路設備去年行動路由器產品高速成長、出貨突破百萬套，WiFi6/6E相關產品出貨3000萬套。同時，整體智慧家居設備出貨量突破1億個，其中OTT串流影音裝置出貨量超過6000萬個，穩居全球出貨龍頭。

同時，工業富聯也加速完成5G+生態系統開發，拓展5G應用價值，其中「5G+ 車聯網」研發成效顯著，概括5G專網標準產品、邊緣運算模組、分享式基站（Shared-RU）、5G OBU及車聯網模組等車相關產品。

雲計算業務去年伺服器銷售量穩居全球領先地位，並與客戶共同開發模組化運算和儲存單元等新一代產品。而端、邊、雲協作形態普及、自動駕駛等新應用崛起，帶動邊緣數據中心、自駕相關產品成長，促進AI、GPU、伺服器等產品出貨量。

工業互聯網業務方面，由工業富聯協助打造的世界級燈塔工廠增至5家，同時也賦能電子、汽車、機械、能源、住宅、裝備等十餘個行業龍頭企業。目前工業富聯已在超過50家重要客戶，提供工業互聯網具體服務。