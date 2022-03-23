台灣證券交易所將在3月30、31日及4月8、12日舉辦7場次「第一上市公司線上財務業務說明會，將以線上直播方式向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

各場次分別為：3月30日捷敏-KY(6525)、基士德-KY(6641)；3月31日科嘉-KY(5215)、動力-KY(6591)；4月8日三能-KY(6671)；4月12日：茂林-KY(4935)、力達-KY(4552)。