《證交所》7場KY線上法說 30日鳴槍 17:292022/03/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所將在3月30、31日及4月8、12日舉辦7場次「第一上市公司線上財務業務說明會，將以線上直播方式向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。 各場次分別為：3月30日捷敏-KY(6525)、基士德-KY(6641)；3月31日科嘉-KY(5215)、動力-KY(6591)；4月8日三能-KY(6671)；4月12日：茂林-KY(4935)、力達-KY(4552)。 《盤後解析》保5日線看這事 調配2類股避風險 采鈺、北極星藥業-KY 上市案通過 #KY #3月 #30日 #31 #65 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》大陸臨床開始收案 台新藥授權金將入袋 17:312022/03/23 財經 公車門突然關閉！北市婦被門夾跌倒 右腿直接被輾過 15:212022/03/23 社會 熱門股－泰鼎-KY 買盤增挑戰季線 04:102022/03/23 證券．權證 《韓股》「金」「鋼」護體 KOSPI續強 17:302022/03/23 財經 《國際經濟》英2月CPI升6.2% 近30年最熱水準 17:392022/03/23 財經 跨國營銷行家加入擔任CEO 瑞磁2022年營運樂觀 17:422022/03/23 財經 KY公司第一季法說會 捷敏、基士德3/30率先開跑 15:342022/03/22 財經 傳美國援助烏克蘭 蘇聯製防空系統 04:102022/03/23 話題觀察 《財政》財部發行111乙2期公債 助游資挺公建 08:282022/03/23 財經 廖老大打龜時間地點出爐！暫訂3月30日麗寶賽車場一決高下 18:202022/03/22 社會 日圓跳水驚見0.239元 創23年半新低 13:332022/03/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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