臺大雲林分院委請教育部前督學王文陸（右）擔任顧問，輔導處理檔案管理相關業務，出版《雲杏暖陽．照亮史傳》檔案專書，左為院長黃瑞仁。（周麗蘭攝）

臺大醫院雲林分院透過泛黃的文書檔案與歷史老照片並輔以人物訪談，出版《雲杏暖陽．照亮史傳》檔案專書，還原被逐漸遺忘的雲林醫療發展的歷史，讓更多後期加入該院的醫師及民眾了解「省雲」、「署雲」到「台大雲林分院」的每一步都有前人的心血灌溉。

臺大雲林分院委請教育部前督學王文陸擔任顧問，輔導處理檔案管理相關業務，去年17周年慶首次舉辦檔案特展，今年再出版檔案專書《雲杏暖陽．照亮史傳》，還原臺大雲林分院的前身事件，呈現雲林醫療的歷史脈絡。

王文陸表示，出版檔案專書是透過檔案應用與研究，輔以訪談，記錄省立雲林醫院、署立雲林醫院，到改制為臺大醫院雲林分院的完整歷程，見證醫者仁心不變的初衷。

黃瑞仁表示，從文書檔案和歷史照片可以見證歷史，還原脈絡，大家應該要重視檔案資料的保存整理，以為後人典範。

專書內容記錄1976年「台灣省立雲林醫院」誕生，醫療沙漠的雲林終於有一座大醫院，當時醫生們下鄉意願不高，時任院長的廖五德規定醫師們准進不准出，同時新建醫師宿舍及護士宿舍希望做到以院為家。

1995年3月1日迎來全民健保帶來的經營挑戰，面對中型醫院為求生存而致力於轉型的關鍵時刻，省雲積極發展老人照護並推展全面品質管理。

署立雲林醫院2000年9月19日與台大醫院簽訂醫療交流合約正式展開醫療支援序幕，隔年5月台大遴派台大醫學院光電生物醫學研究中心副教授蔡瑞章擔任署立雲林醫院副院長，與署雲院長呂源三共創雲醫新史頁。

2004年3月30日行政院衛生署雲林醫院改制為「臺大醫院雲林分院」，在現任院長黃瑞仁帶領下成立「心臟血管醫學中心」提供中南部民眾需求甚殷的心血管全人照護服務。