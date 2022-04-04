衛福部在4月1日發布「因應新冠肺炎疫情醫療照護工作人力短缺應變處置建議」，其中，接觸過確診者且疫苗保護完備的醫療人員，可經過PCR採檢後直接返回工作，不須接受隔離，但必須每日輪替接受家用快篩或PCR檢查直至接觸後10日，引起醫護人員嘩然。

醫生工會指出，隨社區感染擴散，台灣民眾漸趨與疾病共存，醫療人員縱使無症狀卻仍必須每日接受令人不適、甚至令部分民眾恐懼的鼻腔採檢，名為保護實際上則為差別待遇，且若醫療人員持續在社區或工作場所與確診患者有接觸，難道真必須每日採檢直至全國清零方能罷休？

醫生工會表示，若指揮中心認為病毒仍可能有其危害，卻允許醫療人員完全不經隔離檢疫，在可能帶有病毒的狀況下仍持續工作、照料抵抗力較低之患者，對於防疫效果而言也可能有害，且難免令醫護人員有被剝削「工具人」感。

工會表示，無論持何種觀點，未來上述政策實行以後，醫療機構仍必須先符合「人力短缺」的條件，在地方衛生主管機關同意的前提下，方能啟動極端的應變處置措施。

工會呼籲各地衛生主管機關，應落實輕重症分流，確保無症狀或較低重症之虞的患者不致塞爆醫院，對於醫院所提出的「人力短缺」也應該嚴加把關，勿陷醫療人員於左右為難的處境，每日忍受採檢不便又擔憂造成院內感染。

工會表示，醫療機構的人力短缺不僅因為疫情而萌生，實際上在疫情以外的時間，醫療人員早已在人力透支的情況下一個人當多人用，最低成本不可能支撐的起面面俱到的醫療環境，希望主管機關慎思並適度傾聽一線醫護心聲。