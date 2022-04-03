3月底開展2區輪流封控引起熱議的上海市，在輪換至浦西封控後，感染人數直線上升，3日含無症狀感染人數已突破8千人。在疫情持續擴散的壓力下，上海醫療與防疫體系受到極大的衝擊。據大陸官媒報導，3日上午來自江蘇、浙江、安徽、山東、江西、天津、海南等省市醫務人員組成醫療隊，帶著大批醫用物資陸續抵達上海協且抗疫。由於疫情未受控，浦西本輪封控期於5日結束後，預料6日將再轉回浦東進行足不出戶的嚴格封控措施。

天津援滬醫療隊陸續抵達上海。（圖／中新社）

據《人民日報》客戶端報導，包括包括醫生250人、護士1250人及12名管理人員共計1512人的天津醫療隊，當中很多人員有過援助湖北抗疫經歷，已於下午4時抵滬。他們隨即接受培訓，很快地加入方艙醫院的醫療服務工作。另外有6輛滿載著50萬件抗疫物資的貨車從天津出發，預計4日運抵上海。此外，天津還準備了約500人的核酸採樣隊伍，可隨時支援上海核酸採樣工作。

報導說，組建醫療隊援助上海的省市包括江蘇、浙江、安徽、山東、江西、天津、海南的醫務人員，4日將有更多的醫療隊群集上海加入抗疫工作。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，要向兄弟省市的大力支持和幫助表示感謝，這些醫療隊初期主要是入駐方艙醫院開展收治工作。

江西援滬醫療隊出發前往上海支援抗疫。（圖／新華社）

在此之前，陝西省西安市已於3月14日集結2支醫療隊赴滬增援。浙江在3月28日派出1500人、江蘇派出500人組成的援滬醫療隊。北京援滬醫療隊則在3月29日出發，同日安徽也有7支專業核酸檢測隊伍攜4座核酸檢測方艙實驗室及5台核酸移動檢測車到達上海。江蘇由4月1日至今，已派出 5批次共計5000名醫務人員支援上海疫情防控工作

報導說，擁有2500萬人口、疫情處於高位流行的上海正面臨著疫情衝擊的嚴峻挑戰。來自全國各省市的醫療力量，將有力支持上海實現應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治目標，同心協力儘快打贏這場大仗硬仗。

據了解，上海自3月27日實施以黃浦江區隔分2區輪流進行足不出戶的封控措施，首先由浦東開始，在4月1日轉入浦西，預計浦西本輪封控將在5日結束。以上海目前疫情正處於爆發時期，預料5日無法完成封控防疫目標，勢必自6日起要再輪換為浦東全區封控，浦西則轉為有限度開放，進行社區精準防控。