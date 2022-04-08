緯創（3231）在主力產品線出貨動能於季底站高帶動下，3月營收大幅彈升至948.59億元，月增46.77％、年增37.29％，寫下僅次於去年12月營收960.78億元的歷史單月次高紀錄。累計今年第一季營收達2,264.46億元，年增27.83％，亦站上歷年同期新高。

繼今年前兩個月旗下包括筆電、桌機及顯示器等產品出貨，以同步年增力道升揚後，緯創3月份三大產品線出貨再站上今年以來高峰，推升營收同步站高。其中，筆電單月出貨230萬台、月增近44％，桌機出貨90萬台、月增28.6％，顯示器產品出貨160萬台，小幅月增6.7％。

緯創單季筆電出貨560萬台，亦為近年同期高峰，另桌機及顯示器單季出貨量分別達235萬台及450萬台，年增幅各有15％及50％。

自農曆年後，中國疫情自珠江三角洲延燒至長江三角洲，不少縣城接連實行封城或分區封控措施，對電子產業供應鏈帶來程度不一的衝擊。緯創表示，截至目前為止其受到的影響有限，不過跨縣進城的管制令對於進出貨造成的影響，仍需持續關注，預期若短期內難免受到衝擊，後續仍會加緊補上。

展望第二季，緯創依然抱持樂觀看法，雖4月營收在3月拉高基期後，筆電及桌機等產品出貨動能將略為回檔，但預期三大產品線單季出貨動能都將較第一季同步增溫。