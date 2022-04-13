上海11日起實施「三區」分級差異化防控管理後，12日結束長達7天全域「靜默管理」的台商大本營昆山跟進，13日零時起昆山全域將劃分成封控區、管控區、靜態管理區和無疫區域「四區」。但各類企事業單位，仍繼續實施輪休。

值得注意的是，緯創、嘉聯益、仁寶等台商聚集的昆山開發區，以及深化兩岸產業合作試驗區與海峽兩岸電子商務經濟合作實驗區所在的花橋開發區，仍為管理強度較高的「靜態管理區」，繼續實施靜默管理，要求「非必要不要流動、只進不出」，至19日24時，市場密切關注對台企的後續影響。

蘇州12日下午召開新冠肺炎疫情防控新聞記者會宣布新措施，根據蘇州官網新聞稿，13日0時起，昆山將由全域靜默管理調整為「分區分類差異化靜態管理」，分為封控區、管控區、靜態管理區和無疫區域。

其中，對已劃定的封控區實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」的防控措施；管控區實施「人不出區、不得聚集、錯時取物」的防控措施。

將近期陽性感染者較多的昆山開發區、花橋經濟開發區全域範圍，及昆山高新區和陸家鎮的部分區域，劃為「靜態管理區」，時間從4月12日24時起至19日24時。

靜態管理區將實施「非必要不流動、只進不出」的防控措施。區內所有村、小區，實行封閉式管理，所有市民非必要不出門，原則上每戶家庭兩天一次「點對點」外出購買生活物資。