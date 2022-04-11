大陸疫情難退燒，祭出二階段「封半城」、再升級「全域靜態管理」，亞股今一片綠油油，陸股跌逾2%，港股暴跌逾600點，拖累台股今盤中跌逾200點，面臨萬七關卡保衛戰。電子權值股表現疲弱，台積電跌6元來到560元，聯電狂殺近4%來到48.1元，盤面電子、航運成為殺盤重心。

法人表示，電子業進入庫存調整週期疑慮升高，加上美國聯邦準備理事會計劃5月啟動縮表，每月至多950億美元，不僅時間較預期快，規模也高於市場預期，影響電子股走勢疲弱。

周五（8日）美股四大指數跌多漲少，其中科技股成為殺盤重心。道瓊指數上漲 137點（或 0.4%）收在34721點；那斯達克指數下跌 186點（或 1.34%）收 13711 點；標普 500 指數下跌 11點（或 0.27%）收 4488點；費城半導體指數下跌 77點（或 2.42%）收在3120點。

其中費半指數暴跌近2.5%，主要成分股殺成一片，儘管晶圓雙雄首季營收同創新高，但也擋不住市場沉重賣壓，台積電、聯電ADR連袂下跌1.2%和1.9%。