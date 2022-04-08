新冠肺炎疫情在全球延燒2年多，至今仍不見趨緩，上海由於疫情失控，日前緊急宣布封城，沒想到仍控制不住疫情，創下單日逾2萬新增病例數，近年移居上海的70歲男星李立群，也成為居家隔離對象，日前曬出影片不忘呼籲網友加強防疫，但提到食物供給方面，他無奈表示：「給你什麼，就只能吃什麼」。

李立群因為上海封城被困家中，他曬出影片表示由於事出突然，家中雖未儲備足夠糧食，但基本飲食不成問題，他也提醒網友要耐心聽從安排，不給社區和政府添亂，也絕不要成為害群之馬，由於現在是非常時期，在家待著團結抗疫才是當務之急，相信勝利解封的日子很快到來，不過面容憔悴加上一頭斑白頭髮，不免讓人為他感到擔憂。

李立群強調封城期間，團購是「給你什麼，就只能吃什麼」。（李立群抖音）

近來再次曬出影片，李立群表示封城至今已搞不清楚過了幾天，至於是否會再延後時間，目前暫時沒有明確答案，接著秀出近來吃的食物，就是「羊肉夾饃的饃」，只見他無奈表示：「團購只買的到饃，買不到肉，那就吃饃吧」，強調這段期間，團購並不是想買什麼就買什麼，而是「給你什麼，就只能吃什麼」。

李立群接著跟所有人介紹當天菜色，只見是一大碗公的白菜豆腐五花肉 ，不過他倒是語帶興奮表示好久沒有這麼吃了，更以「盛宴」來形容這道一般的家常菜 ，可見在這段防疫的非常時期 ，能有食物吃就已經要感到知足。

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