全國確診人數不斷攀升，４月12日曾進入彰化縣建國科大參與競賽之「校外」選手，於4月13日晚間經承辦單位輾轉回傳當事人「確診」訊息，因症狀輕微，目前不需到醫院，在家等候衛生局通知。

建國科大已於4月12日深夜針對該風險個案的校園足跡，立即進行初步了解，並依據教育部最 新公告之「大專校院暫停實體課程實施流程」啟動應變，對於同時間段、同地點出入之部份師生，預作線上授課之處置。

建國科大表示，承辦單位對於參與競賽人員均有實聯制，要求佩戴口罩等防疫措施，且競賽結束後，於 12日競賽結束後，下午3至4點間，大會隨即安排人員清消；4月13日再度進行清消。呼籲若當日競賽時段內未到同一場地，請師生避免恐慌，加強自我健康監測至少兩週，若有發燒或呼吸道症狀，可先做快篩或至家中附近採檢醫院就醫，並主動告知有可能的足跡重疊，同時通報導師、健康中心。

建國科大表示，線上遠距授課教師有4位共14門課程，學生兩班與現場39位服務同學自行返家採居家自主隔離，線上學習4月13日至4月15日共3天。住宿生3位安排獨立隔離寢室線上遠距學習，持續關懷。