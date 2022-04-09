昔日以男團「飛輪海」出道的男星吳尊，後來選擇單飛，更把工作重心轉往大陸，認了隱婚生子的消息後，還帶著小孩登親子實境秀節目，慈父形象深植人心；長期因工作得往返大陸和汶萊，3月底決定全家搬到上海，沒想到慘遇新冠疫情升溫封城，日前有防護志願者透露替吳尊一家人做檢測的經驗，大讚態度親民又送水果，讓他們印象深刻。

吳尊帶著家人和23箱行李，在3月中旬從汶萊搬到大陸上海，原本還會透過社群分享近況，豈料，抵達沒幾日就遇上疫情大爆炸上海封城，就未曾看到吳尊更新生活動態，僅些許工作相關訊息；最近有防護志願者在網上分享，於上海某社區值勤時遇到吳尊一家人，還曬出合照。

日前有防護志願者透露替吳尊一家人做檢測的經驗，大讚態度親民又送水果，讓他們印象深刻。(圖/ 摘自微博)

防護志願者表示，吳尊帶著一家人下樓做核酸檢測，態度非常友善又溫和，還送上香蕉給現場的工作人員，慰勞他們的辛勞，還說了暖心的話鼓勵，更獻上十分的尊敬；做完檢測後，防護志願者要求合照，吳尊親切地帶著女兒NeiNei和兒子Max一起入鏡，看起來十分親民。有巧遇的民眾也跳出來表示，「吳尊講話真的很溫柔」、「他們一家非常配合當地防疫政策」。

吳尊過去不僅是人氣男團飛輪海一員，更因為主演多部人氣偶像劇《東方茱麗葉》、《花樣少年少女》等，升格偶像劇一哥的地位；但吳尊2013年出書認了隱婚生女，之後則大方以人夫、人父的身分出演實境秀，接連在《爸爸回來了》、《爸爸去那兒》和《婚前21天》，分享一家和樂的模樣，意外變成新一代好男人和好爸爸代表。