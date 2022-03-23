鑄件大廠永冠-KY去年出貨噸數及合併營收雙雙改寫史上新高，獲利卻遭生鐵及廢鋼等原物料上漲侵蝕，EPS從前年4.81元降至1.95元。今（23）日將舉行法說會說明去年財報及營運結果，以及未來營運展望。永冠3月接單及出貨未受烏俄開戰、大陸東莞廠配合當地政府防疫政策短暫停工影響，第一季出貨及營收有機會創同期次高。

永冠表示，永冠鑄件主要原料是生鐵及廢鋼，去年大陸疫情趨緩後，生鐵等原物料需求大增，去年5月大陸生鐵每公噸曾達人民幣5,200元，大陸官方出手干預後，加上大陸經濟成長趨緩，去年底生鐵每公噸降至4,300元，目前生鐵每公噸回升至人民幣4,800~4,900元，仍比高峰期低，烏俄開戰以來，大陸原物料漲幅相對穩定，不像全球原物料行情飆漲。

永冠去年反映生鐵及廢鋼等原物料成本上漲，調漲產業機械及注塑機鑄件報價約10％～15％，但與風電客戶簽年約，無法中途漲價，只能自行吸收成本上漲，致使去年出貨噸數19.4萬多噸、合併營收89.48億元，雙雙創歷史新高，本業獲利卻從前年5.45億元降至3.16億元、本期淨利2.14元，EPS從前年4.81元降至1.95元。

永冠前2月合併營收11.34億元，年減18.08％。永冠表示，大陸離岸風電政策到期，去年首季湧現搶建風機潮，墊高比較基期，造成今年2月及前2月合併營收比去年同期衰退，仍雙雙創同期次高。

永冠指出，永冠春節後復工率高、客戶需求穩定，永冠東莞廠配合當地政府防疫政策，原訂16～21日停工，提前至18日復工。而烏俄開戰，雖推升原物料上漲，歐洲地區客戶訂單及出貨未受影響，永冠3月出貨1.5～1.6萬噸目標不變，第一季出貨上看3.9～4.0萬噸，第一季出貨及營收有機會創同期次高。

永冠指出，永冠考量生鐵行情偏高，庫存備量1個多～2個月。2022年平均售價高於2021年，產業機械及注塑機鑄件逐季依原物料實際漲幅反映在售價上，預期第二季可能再度漲價。