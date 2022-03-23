瑞磁（ABC-KY，6598）23日公布，去年度每股稅後淨損2.02元，而為拓展營運規模，也延攬前癌症診斷新創公司Oncogenesis Inc執行長Chris Bernard，擔任美國子公司CEO，力拚今年在授權客戶訂單穩健挹注、多元通路建構完成中，有機會轉盈。

瑞磁2021年受惠美國Idexx、中國麗珠醫藥二大授權客戶的商業化進展有成，帶動數位生物條碼與光學儀的營收倍增，以及疫後回歸常態需求，腸炎多重檢測試劑（GPP）與上呼吸道多重檢測試劑（RPP）銷售回溫，合併營收以3.2億元，創下歷年新高，年增率約7％；若以美元計，2021年營收為1,160萬美元，年增率約13％。

唯受到新台幣升值、美國物價上漲推升薪資成本以及推銷費用增加等影響，2021年歸屬母公司稅後虧損1.65億元，每股稅後虧損2.02元。

瑞磁表示，此次加入瑞磁團隊的Chris Bernard，曾於Zoetis Inc、Curetis USA、Metabolon Inc、Hologic Inc等知名診斷大廠擔任高階主管，擁有長達27年的分子診斷領域專經驗，未來將倚重Chris的商業化經驗與集團總經理何重人博士，共同領導多次取證美國FDA的分子診斷開發團隊，加速擴張美國與其他國家的銷售版圖，提升瑞磁獨特多元檢測技術與診斷產品的國際能見度。

已完成開發的「新冠流感7合一免萃取檢測試劑」的瑞磁，今年2月獲FDA預申請的正向回應，將進行1,200例樣品臨床試驗，預計明年第一季可遞交510(K)上市許可申請。

此外，開發完成的25項真菌多元分子檢測試劑，目前也在美國多家大型醫療機構、獨立醫學檢驗室如Baylor Scott& White、Tricore、John Hopkin University等完成驗證（validation）與檢測方法撰寫（protocol），以加速驗證後平行移轉至各大醫院實驗室檢測使用。

展望今年，瑞磁表示，將持續追求營收成長，在授權客戶訂單穩健挹注、Hardy等經銷商通路布建逐步完善，以及自有銷售團隊整軍待發等多管齊下，對全年營運抱持審慎樂觀。