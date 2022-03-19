KYMCO首款紅牌豪華三輪探險巡旅CV3去年底舉辦全球首發至今，短短3個月銷售破250台，創下破億元銷售額新紀錄。光陽集團執行長柯俊斌今日親自參與「CV3全球首批交車盛典」活動，邀請首批百名車主共襄盛舉，並結合好禮大放送與安駕活動，充分展現KYMCO期望與車主們共創嶄新巡旅生活、打造安全且美好騎乘未來的理念。

首批百位CV3車友透過「授鑰儀式」接下愛車鑰匙、進行大合照留下難得的回憶外，更在熟悉車輛基本功能後，立刻啟程前往位於彰化的ARTC財團法人車輛研究中心，進行安駕活動。透過封閉場地與專業教練的指導下，了解如何以正確騎乘觀念與姿勢將CV3卓越的性能發揮淋漓盡致。

KYMCO CV3擁有運動化的粗獷造型，充分詮釋Adventure探險個性，結合旗艦型的配備格局與強悍性能，打造市場中獨一無二的三輪巡旅先鋒。高輸出設定的直列雙缸8V引擎，不僅擁有高達51PS最大馬力輸出，更提供兩種動力模式，包含正常天候下可完全發揮動力潛能的「全動力」模式，另有可視天候狀況緩和動力輸出的「雨天」模式，有效減少輪胎打滑、提升行車安全表現。優異的輸出效能，銜接PTM傳動系統，透過窄化的碳纖維皮帶，兼顧傳輸高效能、輕量化與優化傳動靜音，並達成前後配重50:50的完美平衡境界。

專利前雙獨立懸吊避震系統，更是CV3傲視車壇的武器，採用專利轉向軸機構，可提供順暢的轉向操控感，達到最大40度的傾角極限，搭配前後完美配重、低座高與低重心、高剛性輕量化車架等優勢，可兼具穩定與靈活性的操控表現。此外，CV3更標配電子防傾倒系統，在車速13km/h以下與引擎轉速2000rpm以下時，可手動啟動電子防傾倒系統，可鎖定前懸吊固定車身，路口停等時無需雙腳著地，且只需轉動油門加速至2km/h以上或是引擎轉速2200rpm以上，系統就會自動解除鎖定，更具安全與便利性。

旗艦般的豐富配備更是CV3讓車友激賞的優勢，外觀上配備有反射式LED頭燈與LED巡弋尾燈，大幅提升照明性能與辨識度；此外，更配備兩段可調風鏡、三段可調加溫把手、三段可調腰墊、Multi-Fit後座設計、後扶手、中置多功能開關組、Keyless感應式鑰匙、6吋TFT彩色儀表板、可於45~130km/h區間設定的汽車級定速巡航等豪華配備，大幅提升騎乘舒適度與便利用車生活。