勞工辛苦工作，最期待的就是領年終，一名男網友過年前在網路發文表示，從主管手中拿到年終，開心地打開紅包袋，沒想到竟是一張張千元的紙本五倍券，他看得差點吐血，「公司月營收高達400萬，明明都有賺錢」，文章近日引發網友討論，不少人奉勸他趕緊離職。

原PO在臉書匿名粉專《靠北老闆／主管2.0》抱怨，領到公司給的年終，他開心地接過紅包，沒想到打開一看竟然紙本五倍券，「拿五倍券當年終獎金是什麼意思？」因五倍券的使用期限僅到4月底，再加上同產業的年終都是給一個月，「但我們公司只給半個月，還是給五倍券？」

原PO說，員工都能看到公司的營業額，月營收300至400萬元，毛利7成的公司，「明明都有賺錢，拿到這種年終，真的很讓人吐血」。

圖文曝光，引發網友討論，「不然你以為公司的毛利7成哪裡來的？」、「拿到五倍券真的爛死」、「換老闆、換公司啊」、「各式的奇葩老闆都有啊」、「遇到爛公司，有能力就換工作吧」、「希望你發文後，就會去換同產業其他家了」、「一定是你們公司會計懶得換」。據了解，若從事餐飲、服務業，業者都會拿到大量的紙本五倍券。