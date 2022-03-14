桃園市經發局推出加碼版「桃園好市乘雙券」，上周開放吸引97萬人登記，加上第一波登記的119萬人，合計216萬人搶1萬份「200元五倍券換2000元好市券」，中籤率約千分之5，14日抽出1萬名幸運兒，15日開始領券，將可至ibon機台兌券，使用至4月30日止。

桃園市在去年10月振興計畫中，搭配中央五倍券推出23.3萬份「桃園好市乘雙券」，中獎者可以紙本五倍券面額兌換放大版的「桃園好市乘雙券」，去年底截止取券，總計取券18萬5734份、取券率79.71％，原定年初加碼1萬份「200元紙本五倍券換2000元好市成雙券」，但因疫情攪局暫停，直到3月才重啟。

經發局長郭裕信說，「十倍幸福．萬人有福」活動3月4日至13日開放登記，民眾參與踴躍，登記人數達97萬人，再加上第一波已登記的119萬人，系統直接轉換，合計達216萬人，今公開抽出1萬名幸運兒，中籤率約0.463％，將以「簡訊」陸續通知民眾中籤序號，明上午8時起也能在活動網站查詢抽籤結果。

郭裕信說，中獎者15日起可持200元紙本振興五倍券和中獎序號，到全台6200家7-ELEVEN門市ibon機台兌換，好市乘雙券消費時間跟五倍券一樣，可一路使用至4月30日止，桃園境內的夜市、觀光工廠、休閒農場和各大百貨賣場、合法登記店家都能使用。

「收到好市乘雙券等同收到現金！」郭裕信也向業者喊話，好市乘雙券活動商機超過2億元，店家只要營業地址在桃園且不須申請，即可收取好市乘雙券共享商機，可至全桃園市76處農漁會及93間郵局換成現金，其中17間郵局周六也提供服務，歡迎各店家踴躍參與，共同振興桃園經濟。