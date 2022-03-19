新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今指出，香港大學研究顯示，真實的確診人數達350萬人，形容高峰期已過，現在一半市民已染疫，加上疫苗接種率大幅提高，相信已達到群體免疫，再出現疫情爆發的機會較小。

孔繁毅今早於電台節目表示，若確診數字進一步回落，便有條件放寬社交距離措施，包括餐廳可放寬至4人一桌、重開晚間內用，已打滿兩針的抵港人士在核酸檢測呈陰性後毋須檢疫，若核呈陽性則要在家隔離7日。

他重申，疫苗接種仍然是有效抵禦病毒工具，前四波疫情的康復者產生的自然抗體，不足以抵禦變種病毒Omicron，相信科學委員會將會商討放寬康復者的接種限制。當前難題為獨居長者接種疫苗，但相信隨著政府外展隊展開工作，料長者接種率下周或會達到8至9成。

孔繁毅還提到，專家小組會討論放寬使用治療新冠口服藥物的指引，或由70歲以上，降至65歲長者。香港現在購入的兩款新冠口服藥，均對減輕重症和死亡有高成效。